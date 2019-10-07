Речь идет о продлении жизни: врач оценил шансы Заворотнюк

С такой опухолью живут в среднем 6 месяцев

Шесть месяцев – столько в среднем живут пациенты, у которых диагностирована глиобластома. Перешагнуть порог в два года удается менее чем 10% людей с такой болезнью. И развивается недуг стремительно – от постановки диагноза до тяжелых симптомов проходит два-три месяца, поясняет профессор-нейрохирург Павел Шнякин.

"Так что, когда мы говорим - не смогли спасти человека, даже известного, даже у которого больше возможностей (а от глиобластомы скончались Михаил Задорнов, Дмитрий Хворостовский, Жанна Фриске), надо понимать, что во всем мире решение, - как лечить эту опухоль, не принято. Излечить ее, увы, нельзя, речь идет только о продлении жизни", - заявил главный нейрохирург Красноярского края. Медик прокомментировал последние известия о состоянии популярной актрисы Анастасии Заворотнюк.

Профессор отметил, что Анастасия Заворотнюк – как, впрочем, и Жанна Фриске – не были в группе риска. Глиобластома чаще встречается у мужчин в возрасте 40-60 лет. Этот диагноз сейчас "крутится" в СМИ – однако официально его никто не озвучивал, напомнил эксперт в интервью "Комсомольской правде".