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Пропавшей Бочкаревой запретили общаться с прессой

18:46
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Актриса не выходит из дома

Наталья Бочкарева не выходит из дома. А с прессой актрисе общаться запретили – этим и объясняются слухи об исчезновении артистки, пояснил друг Натальи Андрей Ковалев.
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По словам Ковалева, Бочкарева живет в той же квартире, что и раньше – и уезжать из Москвы не собирается. Впрочем, даже при желании покинуть столицу она не сможет этого сделать.

"Адвокаты запретили общаться… Уголовное дело там, она может быть невыездная", — приводит слова друга актрисы телеканал "360".

Ковалев отметил, что Наталья себя плохо чувствует – тем не менее, она занимается детьми. Помогает ей и супруг, который водит ребят в школу.

Полиция задержала Наталью Бочкареву в конце сентября. В машине, за рулем которой ехала актриса, обнаружили кокаин – в чем звезда сериала "Счастливы вместе" сама призналась. После того, как в СМИ появились первые сообщения, артистка пыталась опровергнуть их в соцсетях. Однако видео ее задержания появилось в Сети – после чего Наталья перестала появляться на публике.

Бочкарева ведет школу-студию для одаренных детей. Сейчас это заведение переезжает на новое место, а Ковалев Наталье помогает организовать переезд.

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