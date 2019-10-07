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Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию

19:00
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Ей понадобилась помощь

Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию. У девочки был аппендицит. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.
Бородина скрыла от дочери страшное известие

Инцидент произошел в пятницу, 4 октября – позвонили прямо из школы. "Потом Скорая... потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла", - написала Бородина.

Ведущая добавила, что эти 40 минут в операционной она не забудет никогда. "Спасибо врачам все сделали быстро. Дай Бог всем здоровья. Ещё и Теюша вирус подхватила сегодня, короче во время Мама вернулась из Америки", - добавила Ксения.

Телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух девочек и мальчика.

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