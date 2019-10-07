Дочь Ксении Бородиной перенесла операцию

Ей понадобилась помощь

Дочь российской телеведущей Ксении Бородиной Маруся перенесла операцию. У девочки был аппендицит. Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Инцидент произошел в пятницу, 4 октября – позвонили прямо из школы. "Потом Скорая... потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду, я бы с ума сошла", - написала Бородина.

Ведущая добавила, что эти 40 минут в операционной она не забудет никогда. "Спасибо врачам все сделали быстро. Дай Бог всем здоровья. Ещё и Теюша вирус подхватила сегодня, короче во время Мама вернулась из Америки", - добавила Ксения.

Телеведущая Ксения Бородина воспитывает двух девочек и мальчика.