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Вашингтон предсказал Европе крах после пуска "Северного потока-2"

19:27
  • понедельник
  • 07 октября 2019

По мнению Вашингтона, газопровод – угроза безопасности Старого света

"Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе. Российский газопровод угрожает безопасности Старого света, утверждают в Вашингтоне.
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Мрачные прогнозы для европейцев озвучил министр энергетики США Рик Перри. Американский чиновник, прибывший в Литву, заявил, что реализация проекта увеличит влияние России на внешнюю политику Европы – в результате чего она станет более уязвимой из-за перебоев с поставками.

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", — приводят слова американского чиновника "Известия".

"Северный поток-2" протянется по дну Балтийского моря от российского до германского побережья. Пуск намечен на начало 2020 года.

Проект поддержан большинством европейских стран. Однако есть и противники – это страны Прибалтики, Польша, Украина. Против строительства выступают и США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ.

По мнению американского министра, главная угроза для Европы заключается в том, что, благодаря  "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку" Москва сможет окончательно прекратить транзит газа через Украину.

Заявление американского министра прокомментировали в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил, что "Северный поток – 2" минимум на 25-30% дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США. А с учетом количества газа, которое потребляет Европа, это огромные деньги.

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