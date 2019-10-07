Трамп пригрозил Турции катастрофой после вывода войск США из Сирии

Президент США напомнил о своей "великой и непревзойденной мудрости"

Экономика Турции исчезнет с лица земли, если Анкара позволит себе действия, выходящие за рамки дозволенного. Таким заявлением продолжил свои излияния в Twitter президент США. Дональд Трамп, сообщивший ранее о решении вывести американские войска из Сирии, беспокоится, как поведет себя теперь Реджеп Эрдоган.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я при всей своей огромной и непревзойденной мудрости сочту выходящим за рамки, я сотру экономику Турции с лица земли", - написал американский лидер в своем Twitter.

Трамп также напомнил о большой роли, которую сыграли США в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещенная в России организация). По словам американского президента, Турция и Европа должны обратить внимание на то, что Вашингтон сделал в этой области "намного больше, чем кто-либо мог ожидать".

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока страны, где Анкара планирует провести операцию по созданию зоны безопасности. А американский лидер считает, что его решением недовольны Россия и Китай – которым, якобы, нравится видеть США погрязшими в бесконечных войнах.