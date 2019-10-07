В Москве увеличились продажи товаров российских производителей

По словам мэра, на рынок поступает продукция из самых разных регионов - от Калининградской области до Дальнего Востока

Импорт продовольствия в Москву за последние годы сократился на 30 процентов благодаря росту количества товаров российских производителей. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев центральную площадку сезонного фестиваля "Золотая осень" на Красной площади.

Впервые Красная площадь стала главной площадкой самого вкусного фестиваля "Золотая осень". Здесь можно совершить большое гастрономическое путешествие по России и найти лучшие фермерские деликатесы из десятков регионов России, передает "ТВ Центр".

"За последние годы количество товаров, продаваемых в Москве российских производителей, резко увеличилось. Количество импортного мяса уменьшилось в 4 раза, количество импортной рыбы - в 2 раза. В целом импорт продовольствия в Москве снизился на 30%. Все это заполняется российскими производителями различных регионов. Работа с Министерством сельского хозяйства, с подрядчиками, регионами имеет важнейшее значение для Москвы, чтобы наполнить рынок Москвы качественными товарами по оптимальной цене", - сказал Собянин.

Посетителям "Золотой осени" доступно одновременно прошлое и будущее сельского хозяйства: можно увидеть раритеты с полей из чебоксарского музея истории трактора и познакомиться с "умными" технологиями и инновациями отрасли в специальном павильоне.

"Золотая осень" развернется на площадках по всему городу. Четыре работают в центре, еще 27 – в округах Москвы. Фестиваль продлится до конца недели и закроется в воскресенье.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".