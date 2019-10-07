РПЦ приняла в свою юрисдикцию православные приходы в Западной Европе

Это сделано официально

Русская Православная церковь приняла в свою юрисдикцию Архиепископию приходов русской традиции в Западной Европе. Просьбу об этом одобрил в понедельник Священный Синод РПЦ.

Объединение православных приходов с центром в Париже, Арихиепископия образовалась после гражданской войны в России. Долгие годы она входила в статусе экзархата, то есть внешней структуры - в состав Константинопольской церкви. Но в прошлом году Синод в Стамбуле неожиданно принял решение об упразднении экзархата. Священнослужители и миряне русских приходов с этим не согласились и направили просьбу о каноническом присоединении к Московскому патриархату. В решении, которое вынес в понедельник Священный Синод, сказано, что Архиепископия становится неотъемлемой частью РПЦ, но сохраняет особый сложившийся порядок управления