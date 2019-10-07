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Фермер вырастил свинью размером с белого медведя

20:25
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Хрюшка стоит почти 1,5 тысячи долларов

Дефицит мяса в Китае, вызванный недавней эпидемией африканской чумы свиней, вдохновил на подвиги местных фермеров. Они начали выращивать свиней весом в несколько сотен килограммов.
В Китае свинья отбила своего сородича у мясника

Хрюшек размером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине. Вес животного достигает 500 килограммов. Стоимость питомцев Пан Цуна - 10 тысяч юаней, или около полутора тысяч долларов. Это в три раза больше, чем средний месячный доход в регионе.

После эпидемии АЧС в Китае оптовые цены на свинину выросли более чем на 70%. После того, как поголовье скота резко упало, фермеры стараются максимально откормить животных. Обычно средний вес свиньи, выращиваемой на убой, составляет 110 килограммов, напоминает Bloomberg.

Надо отметить, что вес в 500 килограммов не является чем-то необычным для свиньи. В СССР еще в 1940-50 годы хозяйства представляли на сельскохозяйственных выставках свои достижения. Образцы весом от 300 до 500 килограммов не были редкостью – к примеру, известный по многочисленным иллюстрациям хряк по кличке Самоучка весил 451 килограмм.

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