Фермер вырастил свинью размером с белого медведя

Хрюшка стоит почти 1,5 тысячи долларов

Дефицит мяса в Китае, вызванный недавней эпидемией африканской чумы свиней, вдохновил на подвиги местных фермеров. Они начали выращивать свиней весом в несколько сотен килограммов.

Хрюшек размером с белого медведя разводит фермер Пан Цун в Наньнине. Вес животного достигает 500 килограммов. Стоимость питомцев Пан Цуна - 10 тысяч юаней, или около полутора тысяч долларов. Это в три раза больше, чем средний месячный доход в регионе.

После эпидемии АЧС в Китае оптовые цены на свинину выросли более чем на 70%. После того, как поголовье скота резко упало, фермеры стараются максимально откормить животных. Обычно средний вес свиньи, выращиваемой на убой, составляет 110 килограммов, напоминает Bloomberg.

Надо отметить, что вес в 500 килограммов не является чем-то необычным для свиньи. В СССР еще в 1940-50 годы хозяйства представляли на сельскохозяйственных выставках свои достижения. Образцы весом от 300 до 500 килограммов не были редкостью – к примеру, известный по многочисленным иллюстрациям хряк по кличке Самоучка весил 451 килограмм.