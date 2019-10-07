ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пуск поездов по Крымскому мосту отложили из-за древнего города

20:41
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Составы пойдут через переправу летом 2020-го

Пуск грузовых поездов по Крымскому мосту немного задержится. Причина – археологический памятник, который обнаружили во время подготовки территории к строительству переправы. Античная усадьба – уникальный памятник, аналогов которому нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье, объяснил доктор исторических наук, сотрудник Института археологии РАН Александр Масленников.
В Крыму ответили Киеву, призвавшему ввести санкции за Крымский мост

"Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства… У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - цитирует эксперта ТАСС.

Самый длинный в России и Европе мост через Керченский пролив соединяет Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Автомобильное движение по мосту открыли в мае 2018 года. Как сообщили в Минтрансе, пассажирское железнодорожное движение планируется запустить в декабре 2019-го. А грузовые составы пойдут по переправе немного позже – в июне 2020 года.

Читайте также:
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.