Пуск поездов по Крымскому мосту отложили из-за древнего города

Составы пойдут через переправу летом 2020-го

Пуск грузовых поездов по Крымскому мосту немного задержится. Причина – археологический памятник, который обнаружили во время подготовки территории к строительству переправы. Античная усадьба – уникальный памятник, аналогов которому нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье, объяснил доктор исторических наук, сотрудник Института археологии РАН Александр Масленников.

"Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства… У того, кто строил эту усадьбу, были не просто большие, а очень большие материальные возможности. Предположительно, это даже не представитель социальной имущественной верхушки, а, скорее, член правящей царской династии или вообще сам царь Боспора", - цитирует эксперта ТАСС.

Самый длинный в России и Европе мост через Керченский пролив соединяет Крым с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Автомобильное движение по мосту открыли в мае 2018 года. Как сообщили в Минтрансе, пассажирское железнодорожное движение планируется запустить в декабре 2019-го. А грузовые составы пойдут по переправе немного позже – в июне 2020 года.