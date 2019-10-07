Более 11 тыс человек стали гостями выставки "Город: детали"

На выставке представили свыше 250 проектов

В столице на ВДНХ с 3 по 5 октября прошла международная выставка дизайн-решений для современных мегаполисов "Город: детали". Ее участниками стали более 11 тысяч человек. При этом общая продолжительность интерактивных программ превысила 150 часов.

"Здесь показывали перспективные проекты скверов, спортивных площадок, функциональных городских арт-объектов, малых архитектурных форм — всего свыше 250 проектов ведущих российских и зарубежных компаний", - говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, выставка была ориентирована на самую широкую аудиторию, чтобы все желающие могли познакомиться с современными решениями для общественных пространств и проголосовать за понравившиеся.

"Экспозиция создавалась вместе со специалистами из 11 стран — урбанистами, дизайнерами, архитекторами, которые презентовали здесь свои проекты. Это не та выставка, где ничего нельзя трогать — только смотреть. Наоборот, тестировать можно было все, а как по-другому оценить проект? Пространство изначально организовали так, чтобы каждый образец хотелось испытать", — сказала она.

При этом в деловой программе выставки приняли участие 30 спикеров-экспертов из России, Франции, Германии, Великобритании, Литвы, Израиля.