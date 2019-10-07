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Зеленский снимает блокаду с Донбасса

21:31
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Кабмину поручено безотлагательно принять меры

Владимир Зеленский поручил кабинету министров облегчить въезд через КПП на линии разграничения в Донбассе. Это касается как перевозки граждан, так и транспортировки грузов. В указе, опубликованном на сайте президента Украины, подчеркивается, что правительство должно принять меры безотлагательно.
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Речь идет о контрольно-пропускном пункте в районе Станицы Луганская – пока единственном КПП на границе с самопровозглашенной Луганской народной республикой. В то же время, украинский лидер поручил разработать нормы обустройства и порядок работы дополнительных пунктов пропуска. Ответственным лицам предлагается составить план ремонта дорог, оборудования удобных переходов для инвалидов и медицинских пунктов.

"Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий", — говорится в документе.

Что касается КПП в Станице Луганской, то здесь ремонтом дорог и пропускного пункта займется генштаб ВСУ.

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