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Захарова похвалила Трампа за откровенность

21:49
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Представитель МИД России прокомментировала угрозу в адрес Анкары

Дональд Трамп не стесняется называется вещи своими именами. Президент США прямо говорит о том, что молча делали его предшественники, прокомментировала угрозы американского лидера Мария Захарова.
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"Первый президент США, который не стесняется называть своими словами вещи, которые делали его предшественники", - написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России.

7 октября Реджеп Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. Президентам Турции и США ранее не удалось договориться о совместных действиях. Однако позже Дональд Трамп написал в Twitter, что "сотрет экономику Турции с лица земли", если Анкара предпримет какие-либо действия, "выходящие за рамки дозволенного".

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