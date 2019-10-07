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Убийца полицейских в Париже похитил секретные данные

22:14
  • понедельник
  • 07 октября 2019

В квартире найдена флешка с экстремистскими материалами

Экстремист Микаэль Арпон хранил дома съемки расправ исламистов над своими пленниками. Флешку с видеофайлами нашли в его квартире французские следователи. Среди записей – и пропагандистские материалы группировки "Исламское государство" (запрещенной в России организации).
Очевидцы описали жестокую расправу над полицейскими в Париже

Содержала флешка и другую информацию - фамилии и адреса коллег Арпона. Преступник был специалистом по электронике в управлении разведки парижской префектуры, так что личные данные сотрудников засекречены. Служба, в которой работал преступник, занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.

Как сообщалось, 45-летний сотрудник ведомства Микаэль Арпон 3 октября, вооружившись кухонным ножом, напал на своих коллег в здании префектуры полиции Парижа. Погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник госпитализирован с тяжелыми ранениями. Нападавшего застрелили полицейские.

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