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Турецкая авиация нанесла удар по базе курдов

22:44
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Ранее силы США отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии

Турецкая авиация нанесла удар по базе курдов на территории Сирии. Об этом сообщают СМИ. Пока нет никакой информации о пострадавших.

"Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии", - передает ливанский телеканал, сообщение которого приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Турции катастрофой после вывода американских войск из Сирии.

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