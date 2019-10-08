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"Нужно быть идиотом": Зеленскому дали совет в борьбе с Порошенко

09:23
  • вторник
  • 08 октября 2019

Пока он не научился противостоять выходкам бывшего президента

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили разведение сил в Донбассе и политику Владимира Зеленского. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил депутат Госдумы Леонид Калашников.

"Порошенко заявляет, что формула Штайнмайера написана в Кремле. При этом сам Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден выступить и пояснить, что формулу писали не в Кремле. И что сам Порошенко в переговорах принимал участие. При этом Зеленский не может противостоять выходкам бывшего президента", - заявил Фролов.

"Порошенко использует любую его оплошность. Но ему это может выйти боком. Выступление Штайнмайера обязательно покажут, позицию Порошенко, которая ранее была. Президент Зеленский обязательно должен все это растиражировать. Нужно быть Зеленскому идиотом, чтобы это не использовать", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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