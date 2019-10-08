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США сорвали работу комитетов ООН с российскими представителями

08:34
  • вторник
  • 08 октября 2019

Проблемы возникли с выдачей виз

Сразу два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз представителями российской делегации. Въездные документы не получили также дипломаты из Ирана и Кубы.

В частности, пленарное заседание Первого комитета - он занимается вопросами разоружения  и международной безопасности - пришлось отменить в последний момент. 

Визы, как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, не получили треть делегатов. В связи с этим наш дипломат выразил надежду, что в решение вопроса вмешается генсек ООН. Прокомментировали ситуацию и в Госдепе. Там заявили, что проблема с визами относится к вопросам двусторонних отношений, и России не следовало бы выносить её на уровень ООН, а США имеют право на выдачу или отказ в визах на правах страны-хозяйки таких мероприятий.

Ранее в нашей делегации предложили из-за позиции Соединенных Штатов вообще перенести работу комитетов в ранг неформальных консультаций. А сессии проводить за пределами США - не в Нью-Йорке, а в Вене или Женеве.

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