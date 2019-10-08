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Сирийские саперы взорвали пещеру с оружием боевиков (видео)

08:44
  • вторник
  • 08 октября 2019

В подземных тоннелях террористы оборудовали склады с боеприпасами иностранного производства

На юге провинции Идлиб сирийские саперы уничтожили пещеру, в которой террористы хранили  оружие и укрывались от бомбардировок.

В разветвленных подземных тоннелях боевики оборудовали склады с боеприпасами иностранного производства и мастерские по производству ударных беспилотников, которые, в частности, использовались для налетов на пункт базирования Хмеймим.

По данным военных, подобных подземных укрытий в окрестностях недавно освобожденного населенного пункта Хан-Шейхун - десятки.  Уходя от наступающих правительственных сил, террористы заминировали свои схроны.

"Длина самой пещеры - 150 метров, также много тоннелей и ответвлений. Видно, что террористы находились здесь очень долго и обустроились основательно. Мы нашли много мин, также здесь большое количество оружия - американского и армий стран НАТО", - рассказал командир подразделения саперов сирийской армии Имад.

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