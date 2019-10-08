"Непревзойденная мудрость": Трамп похвалил себя и пригрозил уничтожить Турцию

Анкару также собрались исключить из НАТО

Турецкие ВВС нанесли удары по штабу курдских формирований на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

В американском Сенате уже пригрозили Анкаре приостановкой членства в НАТО в случае начала военной операции. А Дональд Трамп перешел к открытым угрозам в адрес Турции.

"Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я, при всей своей огромной и непревзойденной мудрости, сочту выходящим за рамки, я уничтожу экономику Турции", - написал американский лидер в твитере.