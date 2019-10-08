Иностранный боец ММА умер после поражения на турнире в Чечне

Его похоронят 8 октября

Узбекский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов скончался после поединка с россиянином Бесланом Исаевым. Спарринг прошел 4 октября на турнире Absolute Championship Akhmat 100 в Грозном.

После боя 27-летний спортсмен впал в кому. В ночь на понедельник, 7 октября, он умер в результате инсульта.

Как передает ТАСС, 8 октября тело Нурматова планируется доставить из Грозного в Узбекистан. В этот же день родные намерены похоронить бойца.

Отметим, что Бекзод Нурматов и Беслан Исаев провели три пятиминутных раунда. В итоге победа досталась россиянину.

На счету Нурматова 11 побед и два поражения.