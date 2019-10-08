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Россиянам в следующем году резко повысят налоги

08:37
  • вторник
  • 08 октября 2019

Предпринимателям придется несладко

В Минэкономразвития (МЭР) предложили повысить налоги на малый бизнес в следующем году.

Налоговая нагрузка увеличится сразу на 4,9%. Так, будет повышен единый налог на вмененный доход (ЕНВД), нaлог на дoxоды физическиx лиц (НДФЛ), тopговый сбор и пaтент, пишет газета "Известия".

Минэкономразвития проводит индексацию налогов ежегодно с учетом изменения потребительских цен. Та, которая пройдет в 2020 году, сильно ударит по предпринимателям в сфере торговли, уточняет РБК.

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