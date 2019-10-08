Что категорически нельзя делать в День Сергия Радонежского

Россияне поминают собирателя народа и чудотворца

8 октября православные россияне отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского. Это один из самых почитаемых в России святых, которого называют духовным собирателем русского народа и покровителем всех учащихся.

Согласно одной из версий, Сергий Радонежский появился на свет в 1319 году в селе Варницы под Ростовом. Родители нарекли его Варфоломеем. По легенде, еще будучи в материнской утробе, он трижды закричал на литургии, а младенцем отказывался от материнской груди в постные дни.

Как сказано в житии, Варфоломею плохо давалась грамота, поэтому его часто наказывали учителя. Но однажды отрок встретил в поле старца. Они поговорили, помолились, съели просфору - и Варфоломей с тех пор начала учиться лучше многих своих сверстников. Чудесную встречу мальчика со старцем изобразил Михаил Нестеров на картине "Видение отроку Варфоломею".

С 12 лет Варфоломей приучился молиться по ночам и соблюдать пост. После смерти родителей он вместе с братом ушел в лесную чащу, где построил небольшую церковь во имя Святой Троицы. Молодой человек принял монашеский постриг с именем Сергий. Вскоре у праведника, который водил дружбу с медведем и другими зверями, появились ученики. В 1342 году они возвели Троице-Сергиеву лавру. Позднее Сергий основал еще три монастыря.

Сергий Радонежский умел "тихими и кроткими словами" смягчать самые грубые сердца. Ему удалось уговорить князей объединиться для борьбы с татаро-монгольским игом. Благодаря миротворческим усилиям Радонежского, как считается, Дмитрию Донскому удалось одержать победу над Мамаем.

Ходили легенды о чудесах, которые совершал мудрый старец. Он мог предсказывать будущее, воскрешать мертвых, исцелять больных. Однажды после его молитвы забил источник ключевой воды, а у жадного соседа испортилась свиная туша, которая была заморожена.

Преподобный умер в 1392 году. Перед смертью он сказал монахам: "Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную". В 1452 году его причислили к лику святых. Мощи Сергия хранятся в Троице-Сергиевой лавре.

Как бывает со всеми христианскими праздниками, День памяти преподобного Сергия Радонежского сопряжен с определенными запретами. Некоторые из них привычны и понятны каждому православному. К примеру, на праздник нельзя ругаться, сквернословить и желать другим зла. Нежелательно пропускать службу в храме. Запрещено заниматься гаданиями, магией и оккультизмом. Также воспрещается отказывать в помощи нуждающимся.

Наши предки в День Сергия Радонежского обязательно мылись в бане и надевали чистую одежду, а также прибирались дома. Ходить грязным на праздник неуважительно по отношению к святому.

8 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и переедать. Сергей Радонежский считался покровителем домашней птицы, поэтому в день его памяти не рекомендуется готовить блюда из курицы и яиц. В этот день лучше налегать на овощи, ягоды и каши.

Кроме того, суеверные люди в День Сергия Радонежского пуще прежнего опасаются поднимать с земли деньги и ценные вещи. Говорят, будто такие находки приносят неурядицы и несчастья.