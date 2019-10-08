Оскандалившаяся из-за наркотиков Бочкарева сделала заявление после исчезновения

Слова актрисы заинтриговали

Наталья Бочкарева несколько дней не появлялась на публике и не отвечала на звонки. Из-за сложившейся ситуации друзья актрисы сообщили СМИ о ее исчезновении.

Однако все оказалось не так страшно. Звезда сериала "Счастливы вместе" просто отсиживается дома, пока не уляжется шумиха вокруг ее якобы задержания с наркотиками.

Поговорить с Натальей удалось журналистам РБК. В ходе беседы Бочкарева сделала короткое заявление о скандале. "Вы скоро все узнаете", - заинтриговала она. На вопросы о здоровье, актриса отметила, что "чувствует себя хорошо".

При этом ранее друг артистки Андрей Ковалев рассказал, что Бочкаревой адвокаты запретили общаться с прессой и рассказывать о своей жизни. Но он сам охотно поделился планами Натальи на ближайшее будущее. По словам Ковалева, Бочкарева ведет школу-студию для одаренных детей. Сейчас это заведение переезжает в новое здание и Наталья полностью поглощена данным событием.

Напомним, по сообщениям СМИ, Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками. У нее, по неподтвержденной информации, нашли пакетик с кокаином. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все опровергают.