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"Посмешище какое-то": народ плюется от безвкусицы и пошлости Наргиз

09:09
  • вторник
  • 08 октября 2019

Новый образ певицы не всем понравился

Наргиз Закирова опубликовала в Instagram кадры со своего нового концертного тура. Артистка хотела похвастаться успешным выступлением после скандального ухода от Максима Фадеева.
Чем прославилась певица Наргиз

Однако певица нарвалась на волну негатива. На кадрах, снятых в Кирове, Наргиз предстает в новом образе. Закирова отказалась от своего фирменного стиля и стала клоуном. Огненно-красные торчащие ежиком волосы, красные штаны, черный фрак, белая футболка и завершают образ тяжелые черные ботинки.

Многих такой вид шокировал. Народ привык к более женственным нарядам экстравагантной певицы. Поклонники Закировой в комментариях под видео плевались и умоляли артистку избавиться хотя бы от странной прически.

"Новый образ, клоун что ли. Ужасно, обожала прежнюю Наргиз, а это посмешище какое-то. Не могу принять", "Так нравился прежний образ: нежный, добрый, серьёзный", "Как пошло", "Обожаю Наргиз, но образ сейчас неоднозначный для меня. С косичкой, конечно, шикарно было", "Новый образ полный отстой. Тьфу", - заявили фанаты.

 

Певица как обычно не осталась в стороне и резко ответила критикам. "Иди с балкона скинься. Принять она не может", - написала одной из поклонниц рассерженная певица. Большинство фанатов Закировой оказались более преданными и похвалили свою любимицу за смелость в выборе нового образа.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Фадеев рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закировала спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.

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