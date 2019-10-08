"Посмешище какое-то": народ плюется от безвкусицы и пошлости Наргиз

Новый образ певицы не всем понравился

Наргиз Закирова опубликовала в Instagram кадры со своего нового концертного тура. Артистка хотела похвастаться успешным выступлением после скандального ухода от Максима Фадеева.

Однако певица нарвалась на волну негатива. На кадрах, снятых в Кирове, Наргиз предстает в новом образе. Закирова отказалась от своего фирменного стиля и стала клоуном. Огненно-красные торчащие ежиком волосы, красные штаны, черный фрак, белая футболка и завершают образ тяжелые черные ботинки.

Многих такой вид шокировал. Народ привык к более женственным нарядам экстравагантной певицы. Поклонники Закировой в комментариях под видео плевались и умоляли артистку избавиться хотя бы от странной прически.

"Новый образ, клоун что ли. Ужасно, обожала прежнюю Наргиз, а это посмешище какое-то. Не могу принять", "Так нравился прежний образ: нежный, добрый, серьёзный", "Как пошло", "Обожаю Наргиз, но образ сейчас неоднозначный для меня. С косичкой, конечно, шикарно было", "Новый образ полный отстой. Тьфу", - заявили фанаты.

Певица как обычно не осталась в стороне и резко ответила критикам. "Иди с балкона скинься. Принять она не может", - написала одной из поклонниц рассерженная певица. Большинство фанатов Закировой оказались более преданными и похвалили свою любимицу за смелость в выборе нового образа.

Напомним, Наргиз Закирова и Максим Фадеев расстались в конце лета. Однако мирно расторгнуть сотрудничество певица и продюсер не смогли. Фадеев рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли. Артистка в ответ во всех бедах обвинила продюсера.

В пику Фадееву Закировала спешно записала новый альбом, синглом которого стала песня "Мама", и объявила, что отправится в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября в Кирове, они охватят 20 городов и продлятся до декабря.