Неупокоенные могилы детей возмутили жителей Барнаула

Тела не могут закопать уже неделю

Следственный комитет в Барнауле проверяет информацию о незакопанных детских могилах в черте города.

Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), тела семи детей, у которых нет родственников, на Власихинском кладбище не могут закопать уже неделю. Вырытые могилы снял на камеру заведующий кладбищем. На кадрах видно, что гробы лишь слегка присыпаны землей.

"Вот они - незакопанные могилки, напротив каждой - табличка. Раз. Это детская, маленький гробик - два. Еще детский - три, четыре. Еще детская могила - пять, шесть. Еще детская могилка - семь", - прокомментировал заведующий.

Следователи намерены выяснить, что из должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, проявил халатность.

Местные жители возмутились таким наплевательским отношением к умершим детям. "Бедные ребятишки, даже похоронить их нормально не могут", - пишут в соцсетях.