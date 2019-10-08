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Неупокоенные могилы детей возмутили жителей Барнаула

09:44
  • вторник
  • 08 октября 2019

Тела не могут закопать уже неделю

Следственный комитет в Барнауле проверяет информацию о незакопанных детских могилах в черте города.

Как пишет kp.ru ("Комсомольская правда"), тела семи детей, у которых нет родственников, на Власихинском кладбище не могут закопать уже неделю. Вырытые могилы снял на камеру заведующий кладбищем. На кадрах видно, что гробы лишь слегка присыпаны землей.

"Вот они - незакопанные могилки, напротив каждой - табличка. Раз. Это детская, маленький гробик - два. Еще детский - три, четыре. Еще детская могила - пять, шесть. Еще детская могилка - семь", - прокомментировал заведующий.

Следователи намерены выяснить, что из должностных лиц, ответственных за захоронение граждан, проявил халатность.  

Местные жители возмутились таким наплевательским отношением к умершим детям. "Бедные ребятишки, даже похоронить их нормально не могут", - пишут в соцсетях. 

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