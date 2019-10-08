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Анастасию Заворотнюк выписали из онкоклиники

09:10
  • вторник
  • 08 октября 2019

Актриса продолжит лечение в другом месте

Анастасию Заворотнюк выписали из московской онкоклиники. По данным Mash, актрису еще несколько дней назад вывезли из "Европейского медицинского центра", где она проходила лечение последний месяц.
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Звезде "Моей прекрасной няни" закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре. Однако она всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

Теперь лечение актрисы продолжится в другом месте. Так решили родные Заворотнюк. Куда именно перевезли актрису, держится в тайне.

Предположительно, Заворотнюк будут лечить в другой стране. Несколькими днями ранее стало известно, что Анастасия рассчиталась со своими долгами. В свою очередь Федеральная служба судебных приставов отказалась от требований ограничить звезде "Моей прекрасной няне" выезд за рубеж.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.

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