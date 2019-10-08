Анастасию Заворотнюк выписали из онкоклиники

Актриса продолжит лечение в другом месте

Анастасию Заворотнюк выписали из московской онкоклиники. По данным Mash, актрису еще несколько дней назад вывезли из "Европейского медицинского центра", где она проходила лечение последний месяц.

Звезде "Моей прекрасной няни" закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре. Однако она всё ещё находится в тяжёлом состоянии.

Теперь лечение актрисы продолжится в другом месте. Так решили родные Заворотнюк. Куда именно перевезли актрису, держится в тайне.

Предположительно, Заворотнюк будут лечить в другой стране. Несколькими днями ранее стало известно, что Анастасия рассчиталась со своими долгами. В свою очередь Федеральная служба судебных приставов отказалась от требований ограничить звезде "Моей прекрасной няне" выезд за рубеж.

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.