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Экс-король Малайзии хотел выкупить свободу у "Мисс Москва"

10:01
  • вторник
  • 08 октября 2019

Девушка хотела сохранить семью, а теперь сидит без денег

Бывший король Малайзии Мухаммад V бросил свою супругу – "Мисс Москва - 2015" Оксану Воеводину – когда она была на четвертом месте беременности.

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Более того, он намеревался выторговать себе раздельное проживание и предлагал модели один миллион долларов, пишет kp.ru. 27-летняя Оксана отказалась от такого предложения – девушка надеялась, что супруг одумается и вернется в семью.

Однако Мухаммад не пытался сохранить отношения. А после того, как Оксана приняла решение рожать в России, а не Малайзии, на чем настаивал бывший монарх, подал на развод.

На данный момент экс-супруг Воеводиной не переводит ей ни копейки: ни на содержание сына, ни на лечение, не выполнил ни одного обещания относительно жилья.

Оксане даже пришлось задешево продать обручальное кольцо, которое ей подарил Мухаммад, чтобы оплатить медицинские счета. Как выяснила "Экспресс-газета", изначально кольцо от ювелира Джейкоба Арабо стоило 16 миллионов рублей, но Воеводина выручила за него лишь треть от фактической стоимости.  

Напомним, Мухаммад V и Оксана Воеводина поженились 7 июля 2018 года. В ноябре они сыграли свадьбу в Москве. В мае у пары родился сын Леон. Летом появилась информация об их разводе. Воеводина призналась, что последний раз она видела мужа в декабре прошлого года. Он улетел в Малайзию и не вернулся, а о разводе она узнала из интернета. Причину его поступка красавица не может объяснить.

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