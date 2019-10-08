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В Германии грузовик протаранил колонну автомобилей

11:55
  • вторник
  • 08 октября 2019

Многим инцидент напомнил о берлинском теракте 2016 года

На западе Германии грузовик протаранил колонну автомобилей. По уточненным данным, пострадали девять человек. Большинство из них госпитализировано.

Всё произошло в городе Лимбург-ан-дер-Лан, это регион Гессен. Известно, что мужчина угнал грузовик у местного железнодорожного вокзала и направил ее в припаркованные машины.

Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивает полиция, передает "ТВ Центр". Мотивы злоумышленника пока неизвестны. По информации немецкой прессы, при задержании он говорил на арабском. Инцидент тут же начали сравнивать с берлинским терактом в декабре 2016 года. Тогда на рождественском базаре грузовик врезался в толпу. Погибли 12 человек, еще полсотни пострадали. Однако полиция Гессена призвала "воздержаться от спекуляций" на эту тему.

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