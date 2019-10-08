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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

12:55
  • вторник
  • 08 октября 2019

Премию присудили троим ученым

Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблсу, Майклу Мэйору и Дидье Келозу за работы в области астрономии и астрофизики. Ученые изучали эволюцию Вселенной и место Земли в космосе.

Пиблс награжден половиной премии за теоретические открытия физической космологии. Вторую часть разделят Мэйор и Келоз - за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Работа ученых поможет продвинуться в поисках лекарства от рака.

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