Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Премию присудили троим ученым

Нобелевскую премию по физике присудили Джеймсу Пиблсу, Майклу Мэйору и Дидье Келозу за работы в области астрономии и астрофизики. Ученые изучали эволюцию Вселенной и место Земли в космосе.

Пиблс награжден половиной премии за теоретические открытия физической космологии. Вторую часть разделят Мэйор и Келоз - за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды.

Накануне стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине и физиологии. Работа ученых поможет продвинуться в поисках лекарства от рака.