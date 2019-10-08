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Одного из лидеров Евромайдана арестовали за хулиганство

12:11
  • вторник
  • 08 октября 2019

Экс-депутат Верховной Рады, возможно, руководил снайперами в 2014 году

В ДНР за последние сутки украинские силовики больше 20 раз нарушили режим прекращения огня. Разведение сил в Донбассе перенесли на завтра. А пока Киев решает внутренние политические задачи. Уже арестовали экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. И сегодня суд рассмотрит дело о национализации крупнейшего в стране "Приватбанка".

Человек, которого называют одним из лидеров Евромайдана, арестован. Тот самый экс-депутат Сергей Пашинский, у которого в багажнике машины правоохранители нашли винтовку сразу после расстрела снайперами демонстрантов в центре Киева в начале 2014 года. Полицейские подозревают, что именно он подвозил стрелков к месту событий. Правда, уголовное дело сейчас возбуждено в отношении него по другому инциденту - за хулиганство. В декабре 2016 года он поссорился на дороге с мужчиной и выстрелил ему в ногу, нанеся тяжёлую травму. Подсудимый с обвинениями не согласился.

"Их выбор - фальсифицировать, клеветать и обманывать. Я расцениваю это решение суда как политически мотивированное, которое не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием", - прокомментировал Пашинский.

Адвокат экс-политика намерен обжаловать решения суда. Он опасается за жизнь и здоровье подзащитного в СИЗО. В центре скандалов Пашинский регулярно.

"Я вижу все предпосылки к реализации плана по расправе над моим подзащитным в следственном изоляторе. Мы знаем, что там сейчас сидят люди, которые готовы пойти на эти преступления против него", - заявил адвокат Андрей Федура.

Продолжается шумиха и вокруг национализации "Приватбанка". Опальный олигарх Игорь Коломойский направил иск об отмене передачи банка в государственную собственность. Если суд встанет на его сторону, то миллиардеру вернётся львиная доля акций спасённой за счёт налогоплательщиков, которым до сих пор не возвращены долги по вкладам, крупнейшей финансовой организации Украины.

Внимание сейчас приковано и на восточную часть Украины. В двух населённых пунктах Донбасса – Петровское и Золотое, где накануне сорвалось разведение войск согласно формуле Штайнмайера – снова раздаются выстрелы. Киев отменил принятые ранее договорённости, назначив отвод войск сначала на 7 октября, а затем и вовсе на 9.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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