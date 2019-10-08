Депутаты закроют пробел в законодательстве

Госдума восстановит справедливость по отношению к обманутым дольщикам

Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, который поможет восстановить справедливость по отношению к обманутым дольщикам.

В первую очередь, это касается граждан, которые объединились в жилищно-строительные кооперативы, созданные при банкротстве застройщиков. По оценкам депутатов, сейчас на базе проблемных объектов строительства существуют более 130 подобных кооперативов, членами которых являются около шести тысяч человек. После принятия закона все они получат компенсации по рыночной стоимости жилья. Средства будут выплачивать из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Авторами законопроекта выступили представители всех парламентских фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы таким образом вот эту несправедливость, вернее отсутствие этой нормы, пробел в законодательстве, закрываем, и будет сформирована уже действенная правовая основа для того, чтобы помогать обманутым дольщикам, попавшим в эту сложную ситуацию, как достраивая жильё при поддержке государства, так и выплачивая компенсации. Независимо от того является обманутый дольщик членом жилищного строительного кооператива или не является", - сказал Володин.