На Украине требуют запретить "Сватов" из-за Добронравова

Его обвиняют в поддержке убийц

Украинский актер и режиссер Ахтем Сейтаблаев предложил запретить комедийный сериал "Сваты", поскольку там играет российский актер Федор Добронравов, который якобы придерживается "антиукраинских взглядов".

"Добронравов открыто через СМИ поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыма начался Донбасс, то есть он поддерживает убийство украинских граждан, части моего народа!" - заявил Сейтаблаев в интервью "Радио Свобода".

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский помог создателями сериала с "пророссийскими актерами" продолжить съемки седьмого сезона, приостановленные в 2017 году. Кстати, одним из первых продюсеров "Сватов" был Зеленский.

Отметим, что с 2008 по 2012 годы сериал "Сваты" снимался на Украине. В 2017 году киевские власти запретили Добронравову въезжать на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года "Телерадикомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" через суд добились отмены этого запрета.

Ахтем Сейтаблаев снялся в более чем 20 фильмах, на его счету 12 режиссерских работ. Он ведет шоу "Храбрые сердца" на телеканале "1+1".