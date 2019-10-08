На форуме в Москве обсудят конкурсы по поиску талантливых кадров

Специалистов помогают найти конкурс "Лидеры России" и олимпиада "Я - профессионал"

Кадровые конкурсы для поиска талантливых соискателей. О проектах платформы "Россия - страна возможностей" говорят во вторник на форуме "Рекрутинг он топ".

Ежегодно он собирает управленцев со всей страны. Это директора по персоналу, руководители отделов рекрутинга и менеджеры по развитию бренда. Они обсуждают вопросы поиска и найма квалифицированных сотрудников. Лекции и мастер-классы, обзор трендов рынка труда. Говорят и о государственных инициативах в сфере рекрутинга. Талантливых специалистов помогают найти кадровые конкурсы "Лидеры России" и "Мой первый бизнес", а также олимпиада "Я - профессионал".

"Идеология каждого из этих конкурсов - это поиск талантливой молодежи, поиск продвижения и дальнейшая кадровое сопровождение после победы и отбора талантов по всей стране. Дело в том, что государство, и мы сегодня будем говорить именно об этом, является самым крупным работодателем, институты которого заинтересованы в сопровождении талантов. Так, наша организация по всей стране находит талантливую молодежь в самых разных сферах", - сказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антон Сериков.