Высаженные после воссоединения Крыма с Россией виноградники дали плоды

Сельхозпроизводителям помогла государственная программа поддержки

В Севастополе ожидается рекордный урожай винограда. Сейчас уборочная кампания уже близится к концу. Первые плоды дали виноградники, высаженные после воссоединения Крыма с Россией. Несколько лет назад большая часть растений нуждалась в замене. Справиться с такой задачей сельхозпроизводителям помогла государственная программа поддержки.

Песни сборщиков винограда моментально разлетаются по живописной Балаклавской долине. Темно-синие гроздья каберне в считанные секунды наполняют ведра. Никаких комбайнов – только секаторы. С каждого куста по 3-4 килограмма.

"За день собираем килограмм 500-600, кто-то больше. Это зависит, конечно, от винограда. Если хороший виноград, то можно и до тонны собрать", - сказал сборщик винограда из Астрахани Сергей Иванов.

Это последние дни сбора винограда в этом сезоне. Белые сорта уже сняли, остались только самые сладкие и черные.

Крымская земля и особый микроклимат создают уникальные условия для выращивания винограда. Обилие солнечных дней, морской воздух, мягкий климат, известковая почва добавляют европейским сортам минеральные оттенки и тонкие фруктовые нотки. Но чтобы не потерять этот букет – требуется быстрая транспортировка.

"Доставляем виноград в течение двух часов. Если больше двух часов, он начинает окисляться", - пояснил Владимир Петренко.

В этом году севастопольские аграрии рассчитывают собрать до 20 тысяч тонн ягод. Это на треть больше, чем 4 года назад. Урожайность растет в том числе за счет масштабного обновления старых насаждений.

"У нас расписана большая программа по обновлению виноградников, она расписана до 27 года. В 2016-17 годах было посажено 197 гектаров, в этом году 67 уже посажены", - сказала директор винодельческой компании Елена Костенко.

Большинство севастопольских виноградников были заложены еще в советские годы. К моменту воссоединения с Россией до 70 процентов посадок нуждались в замене. Помогла госпрограмма поддержки сельхозпроизводителей.

Новая оцинкованная шпалера, молодые саженцы и уход за ними в течение трёх лет - это большие затраты, но государство субсидировало севастопольским аграриям до 80 процентов затрат, сейчас мы можем наблюдать первый урожай крымской весны. Ярко выраженное мерло, а ещё есть ароматное шардоне и сладчайшие мускаты.

За пять лет в Севастополе обновили почти полторы тысячи гектаров виноградников. А еще новые насаждения сформированы специально для уборки комбайном. Механизированную уборку начнут применять уже в следующем году.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Севастополь.