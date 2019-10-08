США предрекли незавидное будущее в случае краха Договора по открытому небу

Выход из международного соглашения в первую очередь навредит самому Пентагону

США намерены выйти из Договора по открытому небу. Об этом сообщил комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Это один из важнейших документов в сфере безопасности. Выход США из договора нанесёт очередной удар по мировой стабильности. Вашингтон последовательно разрушает дипломатические связи, а также подрывает деятельность международных организаций. После того, как США отказались выдавать визы делегатам из ряда стран для участия в Генассамблее ООН, несколько комитетов приостановили работу.

Терпение лопнуло. Представители комитета по безопасности - первого по значимости на Генассамблее ООН - прервали работу. К ним присоединились коллеги из Правового комитета. На заседаниях не смогли присутствовать делегаты от России, Ирана и Венесуэлы, которые просто не получили визы. Принимающая сторона - Соединенные Штаты - весьма избирательно подходит к тем, кому позволено пересечь американскую границу.

"На текущей сессии США решили отыграться не только на российских делегатах, командируемых для работы в главных органах Генеральной Ассамблеи, но и на высокопоставленных членах делегации, сопровождавшей министра иностранных дел на неделе высокого уровня. В целях скорейшей нормализации работы Россия в очередной раз просит секретариат и бюро комитета предпринять действенные шаги по прекращению практики, когда одно государство беспардонно блокирует работу в ООН", - заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

В составе российской делегации визы не получили семь человек. Иранцы, например, не смогли приехать в полном составе. Визовый скандал тянется с конца сентября. Многие наши дипломаты, которые вместе с министром иностранных дел должны были принять участие в Генассамблее ООН, перед самым вылетом не получили въездные документы. Американцы тогда сослались на некие технические моменты, но в нашем МИД эти объяснения назвали несостоятельными. Уже прозвучало мнение перевести работу комитетов Генассамблеи в Женеву или Вену в ответ на американское гостеприимство.

Россия не дает покоя Вашингтону в любых ракурсах. Вот уже из Конгресса утекает информация, что Пентагон хочет разорвать "Открытое небо". Многосторонний договор, подписанный в 1992 году, предоставляет право государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. О том, что односторонний выход США из договора навредит, в первую очередь, самому Пентагону, сообщает Элиот Энгель. Соответствующее письмо конгрессмен направил в Администрацию президента.

"Я глубоко встревожен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу, и решительно призываю вас не делать столь безрассудного шага. Документ обеспечивал важную военную транспарентность подписавших его стран. Выход США из договора будет на руку только России. Договор позволяет США и союзникам отслеживать дислокацию российских военных", - пояснил председатель комитета по иностранным делам Палаты Представителей Конгресса США Элиот Энгель.

Возможное закрытие "Открытого неба" со стороны американцев выглядит вполне вероятным. В августе Госдеп обвинил Москву в нарушении этого договора. Ранее под выдуманными предлогами распался ДРСМД. Под угрозой СНВ-3 - сходятся во мнении эксперты. Российско-американский договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений действует до 21 года. Однако его будущее остается туманным. Милитаристский вектор Белого дома пока не согласуется с политикой международной безопасности.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".