Двуличный Трамп попал в неприятную историю из-за курдов

США и Турция оказались на пороге войны

Турция нанесла удары по позициям курдов на северо-востоке Сирии. Авиация сбросила бомбы на штаб формирований, который располагался в провинции Эль-Хасака. Артиллерия открыла огонь по курдским бойцам в районе Ракки. Официально военная операция ещё даже не началась. Однако, судя по сообщениям СМИ, наземные войска Анкары постепенно продвигаются к северным районам Арабской республики.

Судя по кадрам, которые распространило сирийское ТВ, позиции курдов в окрестностях городов Хасака и Ракка, на севере страны, обстреливают турецкая авиация и артиллерия. Днем раньше, ударами с воздуха были уничтожены мосты на границе между Сирией и Ираком. Это для того, считают военные эксперты, чтоб отрезать курдам пути отхода на восток и заблокировать их формирования. То есть Анкара начала реализовывать план военной операции. Хотя в Минобороны Турции ее называют борьбой с террористами: "Создание безопасной зоны и мирного коридора необходимо для обеспечения безопасности сирийцев, это будет способствовать стабильности и спокойствию нашего региона. Генштаб ВС Турции никогда не допустит создания террористического коридора на наших границах".

Эта безопасная зона должна быть 400 километров в длину и 30 в ширину, вглубь территории Сирии. В Анкаре заявляют, что только так можно обезопасить свои границы и создать условия для возвращения из Турции в Сирию более 3,5 миллиона беженцев. Дамаск, правда, никто не спрашивал. В Анкаре только отметили, что нарушать суверенитет Сирии не собираются.

Военную операцию Турция начала почти сразу после заявления Трампа о выводе американских подразделений и отказе поддерживать Анкару в силовом решении курдского вопроса. Основные союзники в борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", а именно курдам отводили эту роль США, теперь остались без поддержки Вашингтона. Позже, правда, выяснилось, что речь идет всего лишь о передислокации морпехов. Но сути дела это не меняет. Понимая, что оказался в двусмысленной ситуации, Трамп пытается сохранить репутацию надежного партнера курдов и открыто угрожает Анкаре.

"Как я твердо заявлял раньше, и сейчас лишь повторю, если Турция сделает что-либо, что будет переходить границы, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции, как уже делал это раньше", - написал Трамп в твитере.

Сенаторы даже пригрозили Турции приостановкой членства в НАТО. Штаты уже пугали Турцию, когда та закупала российские С-400. Но безрезультатно. Среди курдов - если не паника, то напряженность. Их легко вооруженные отряды вряд ли смогут что то противопоставить хорошо оснащенной турецкой армии.

"Когда международная коалиция покидает границу и уходит от своего союзника, который боролся за весь мир с террористами, мы остаемся с противником один на один", - прокомментировал протестующий Абдель Халим Акко.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заверил партнеров в ближневосточном регионе и Европе, что операция носит временных характер. С осуждением силовых мер уже выступил Иран. Не поддержали решение Анкары и в Евросоюзе.

"Признавая законные опасения Турции в отношении безопасности, Европейский союз с самого начала заявил, что любое долгосрочное решение сирийского конфликта не может быть найдено военными средствами, но требует реального политического перехода", - заявила представитель ЕС Майя Коцианчич.

Тем временем в Анкаре заявили, что уже завершена подготовка к новой операции на севере Сирии.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".