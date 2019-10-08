В России запретят крафтовое пиво

Виной тому - новые правила ЕЭС

Производство крафтового пива в России может быть прекращено к 2021 году.

Это произойдет после того, как вступит в силу новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, пишет газета "Известия" со ссылкой на RT. Согласно этим нормам, пивом будет считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов.

В связи с этим производство крафтового пива попадает за скобки, поскольку на него не может быть разработан общий ГОСТ - продукция имеет разную технологию производства и индивидуальную рецептуру.