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Москвичи могут проголосовать за приоритетные проекты программы "Мой район"

10:34
  • вторник
  • 08 октября 2019

Речь идет о благоустройстве

В Москве стартовало посвященное программе "Мой район" голосование в проекте "Активный гражданин".

Жителям столицы предстоит выбрать проекты, которые следует реализовать в рамках программы в первую очередь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, москвичи могут отдать свое предпочтение созданию или благоустройству парков и транспортных узлов, благоустройству центров конкретных районов или знаковых объектов, придающих району уникальные черты.

Кроме того, горожанам предстоит ответить, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров социального обслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.

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