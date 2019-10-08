Как вычислить рак по коже и ногтям

Наметанный глаз бывает эффективнее томографии

Врач Александр Мясников перечислил признаки развития рака, которые можно увидеть невооруженным взглядом.

По словам Мясникова, симптомы онкологических заболеваний можно заметить на теле человека без анализов и компьютерной томографии. Сухость кожи, зуд, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью - все это может указывать на наличие опухоли. К тому же эти признаки способны сигнализировать о сахарном диабете, гипотериозе и болезнях гипофиза.

Онкологическое заболевание также могут выдать ногтевые пластины пациента. "По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", - цитирует "Газета.RU" Александра Мясникова, который появился в эфире "России 1".

К другим признакам рака относятся плохое заживление ран, папилломы, а также избыточный рост волос на лице у женщин.