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Как вычислить рак по коже и ногтям

10:40
  • вторник
  • 08 октября 2019

Наметанный глаз бывает эффективнее томографии

Врач Александр Мясников перечислил признаки развития рака, которые можно увидеть невооруженным взглядом. 
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По словам Мясникова, симптомы онкологических заболеваний можно заметить на теле человека без анализов и компьютерной томографии. Сухость кожи, зуд, темные пигментные пятна в области подмышек и под грудью - все это может указывать на наличие опухоли. К тому же эти признаки способны сигнализировать о сахарном диабете, гипотериозе и болезнях гипофиза.

Онкологическое заболевание также могут выдать ногтевые пластины пациента. "По ногтям можно увидеть и меланому. Мы видим метастаз от меланомы и не понимаем где. Иногда просто синий ноготь. Думают, что прищемили", - цитирует "Газета.RU" Александра Мясникова, который появился в эфире "России 1". 

К другим признакам рака относятся плохое заживление ран, папилломы, а также избыточный рост волос на лице у женщин. 

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