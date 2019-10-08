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Названо имя женщины, воспитывающей детей Лазарева

11:12
  • вторник
  • 08 октября 2019

Дети - смысл ее жизни

36-летний певец Сергей Лазарев недавно рассказал о рождении второго ребенка. У артиста появилась дочь Аня. Поклонники поздравляют музыканта с прибавлением, и интересуются, а кто же помогает певцу воспитывать дочку? Ведь девочке трудно будет расти без женской заботы.
6 фото матери детей Сергея Лазарева

Оказывается, с малышами Лазареву помогает его мама Валентина. "Внуки — мое все, смысл жизни. Помогаю Сереже с ними, хотя он прекрасный папа и сам отлично справляется", - призналась женщина.

По словам Валентины, дети изменили Сергея. "Он стал еще более ответственным, взрослым. Всегда торопится домой, сын и дочь - на первом месте. И я любуюсь, наблюдая за их взаимоотношениями", - цитирует Лазареву "СтарХит".

Как признался сам Лазарев, дети отлично ладят, Никита обрадовался рождению сестренки. "Любит наблюдать за Анечкой, приносит ей свои игрушки, аккуратно держит на ручках... Кроха внешне сейчас копия Никиты в годик, но по характеру более упертая и требовательная", - цитирует артиста портал. 

Напомним, слухи о втором ребенке Лазарева ходили давно. Он и его коллеги опровергали эту информацию. В конце сентября музыкант наконец раскрыл секрет. Его сына и дочь выносили разные суррогатные матери, однако у детей совпадают оба родителя. Артист по-прежнему держит в тайне имя своего любимого человека. По слухам, певец связал жизнь с 32-летней женщиной по имени Анна, вместе с которой он недавно купил дом. 

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