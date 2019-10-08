Объявлены ужасающие итоги расследования смерти Марьянова

Актера можно было спасти, но директор клиники запретила

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова. Известный актер скончался в октябре 2017 года в подмосковном реабилитационном центре.

Как установили следователи, Марьянов скончался из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. При этом спасти актера можно было. В день смерти он жаловался персоналу клиники на плохое самочувствие и боль в ноге. Те, в свою очередь, сообщали директору центра о тяжелом состоянии актера. Самостоятельно вызвать скорую Марьянов не мог.

Директор центра понимала, что жизни актера существует угроза. Тем не менее, она запретила персоналу вызывать скорую помощь, чтобы не терять клиента. В итоге медиков вызвал другой пациент клиники. Скорая срочно доставила Дмитрия Марьянова в больницу, где он кончался.

В ходе расследования выяснилось, что директор центра вынудила персонал колоть актеру галоперидол и феназепам. К качеству препаратов и законности их приобретения у следствия тоже возникли вопросы.

Директора медцентра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении в опасности. Об этом сообщат argumenti.ru. Свою вину женщина не признала.