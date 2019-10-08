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Российские врачи прооперировали шестимесячную американку с "маской Бэтмена"

11:23
  • вторник
  • 08 октября 2019

Девочке предстоит еще 6-8 хирургических вмешательств

Краснодарские врачи успешно прооперировали шестимесячную малышку из США Луну Феннер, которая родилась с большим родимым пятном на лице в форме маски Бэтмена.

Реабилитация девочки протекает по плану: малышка не принимает обезболивающих, хорошо кушает и играет. Однако это еще конец: девочке предстоит перенести 6-8 операций, чтобы полностью избавиться от родимого пятна.

Американские врачи также хотели помочь, но предложили более травмоопасный метод. Тогда мама девочки приняла предложение кубанских медиков и прилетела в Россию, пишет РИА Новости.

Родимое пятно Луны – это гигантский меланоцитарный невус, который может привести к агрессивной форме рака кожи. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира.

Видео: девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар

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Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
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