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Более 900 тыс. москвичей проверяли оценки детей в МЭШ в сентябре

11:29
  • вторник
  • 08 октября 2019

Учителя и школьники стали охотнее пользоваться электронными дневниками

Оценки в электронном дневнике МЭШ за первый месяц учебного года проверили 934 тысячи родителей. Это на 23 процента больше, чем годом ранее, сообщили ТВЦ.RU в пресс-службе мэрии Москвы.

В сентябре столичные педагоги поставили в e-дневниках более 30 миллионов оценок. Количество школьников, которые ими пользуются, выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.

Электронный дневник становится активным помощником школьников, их родителей и учителей. Они все чаще отказываются от бумажной версии в пользу более удобной электронной, которая доступна в любое время с любого электронного устройства.

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