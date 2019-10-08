"Больные люди": сын Шарлиз Терон в розовом купальнике возмутил россиян

Джексон с трех лет считает себя девочкой

44-летняя актриса Шарлиз Терон вышла на прогулку со своим семилетним сыном Джексоном, который считает себя девочкой.

Daily Mail опубликовал фотографии, на которых Джексон проводит время с мамой. На одном снимке ребенок одет в розовую футболку и серую юбку, а на другом - в розовый девичий купальник.

Зачем мальчику понадобилось переодеваться во время прогулки, не уточняется. Возможно, звезда сначала накормила Джексона мороженым, а потом повела в бассейн.

Примечательно, что иностранные СМИ не акцентируют внимание на одежде Джексона. Вопрос с сексуальной самоидентификацией звездного ребенка уже давно решен. Шарлиз Терон и ее окружение признает Джексона девочкой. "Я тоже думала, что она мальчик. Пока в три года она не посмотрела на меня и не сказала: "Я не мальчик!" - говорила оскароносная актриса.

Однако для российских интернет-пользователей снимки мальчика в купальнике стали настоящим шоком.

- Больные люди, и детей калечат.

- А как пацаны сами-то это допустили?

- Слава Богу, что это только в "цивилизованном мире".

Отметим, что Терон усыновила Джексона в 2012 году. Мальчик проживал в ЮАР. В 2015 году актриса удочерила темнокожую девочку из США, назвав ее Огэст.