Муж умершей от рака звезды КВН исполнит ее последнюю просьбу

Юмористке было всего 39 лет

Капитан команды КВН "Сборная Снежногорска" Сергей Жариков решил не отменять юмористическое выступление после смерти жены Евгении.

Это было ее последнее желание – команда должна выступать и одержать победу в игре, пишет "Царьград". Выступление в полуфинале Высшей лиги КВН состоится 9 октября.

39-летняя Евгения Жарикова скончалась 7 октября в шесть утра в Москве. У звезды команды КВН "Сборная Снежногорска" поздно диагностировали четвертую стадию рака желудка. О страшном недуге узнали буквально в конце сентября.