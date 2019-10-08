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Муж умершей от рака звезды КВН исполнит ее последнюю просьбу

11:53
  • вторник
  • 08 октября 2019

Юмористке было всего 39 лет

Капитан команды КВН "Сборная Снежногорска" Сергей Жариков решил не отменять юмористическое выступление после смерти жены Евгении.

Это было ее последнее желание – команда должна выступать и одержать победу в игре, пишет "Царьград". Выступление в полуфинале Высшей лиги КВН состоится 9 октября.

39-летняя Евгения Жарикова скончалась 7 октября в шесть утра в Москве. У звезды команды КВН "Сборная Снежногорска" поздно диагностировали четвертую стадию рака желудка. О страшном недуге узнали буквально в конце сентября.

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