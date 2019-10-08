Злится, ругается, рыдает: Фриске перед смертью изводили истерики Шепелева

У телеведущего сдали нервы

Сценарист Геннадий Куркин, который дружил с Жанной Фриске, описал последние месяцы ее жизни в книге под рабочим названием "Блестка". В частности, он попытался понять, какие чувства испытывала смертельно больная артистка при виде своего страдающего возлюбленного - телеведущего Дмитрия Шепелева.

В книге Куркина описывается сцена, где Фриске лежит под капельницей в полубреду и слышит, как телефон Шепелева разрывают звонки. Коллеги, знакомые, поклонники - всем хочется узнать о состоянии экс-солистки группы "Блестящие", которая уехала на лечение в США.

"Дима злится, ругается звенящим от раздражения шепотом, забывая, что еще совсем недавно мы были по одну сторону со звонящими, такими же абонентами сотовой сети жизни, как они, и, каждый, строили друг на друга и на нее свои собственные планы, никогда не включающие в себя смерть. Диме передались моя растерянность и страх, и, как все мужчины, он не может принять его иначе, чем превратить в злость. И в самом деле, что мне было сказать? Привет! Отмените концерт, я умираю? Я не приеду на интервью, у меня рак? Я не участвую в корпоративе, к этой дате я буду мертва?" - пишет Геннадий Куркин, взявший на себя смелость вести повествование от первого лица.

В следующей сцене Шепелев и Фриске пытаются записать видеообращение к российским телезрителям, которые потом соберут для певицы крупную сумму на лечение.

"Дима снимает видео, останавливает запись, начинает сначала, снова останавливается, и вдруг плачет, навзрыд, как мальчишка, отвернувшись и размазывая слезы кулаком по лицу. Я смотрю на него. Я тоже хочу так. Выплакать из себя вон наползающую, как ледник, с каждым белым днем, с каждой черной ночью вечную мерзлоту смертельного одиночества, умыться обильными очистительными слезами и - айда! - в новую жизнь", - рассказывается в неопубликованной книге, выдержку из которой приводит "СтарХит".

По мнению Куркина, телеведущий изводил гражданскую жену своими истериками. Обессиленная, страдающая, отчаявшаяся, она нуждалась в сильном плече, а видела перед собой слезы и опущенные руки. Артистке тоже хотелось злиться, рыдать и выкрикивать в телефонную трубку бранные слова, но силы оставили ее.

Видео: Документальный фильм "Мужчины Жанны Фриске"

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. За три года до этого она родила Шепелеву сына Платона.