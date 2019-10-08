Онколог объяснил выписку Заворотнюк из клиники

Актрисе осталось жить максимум два года

Врач-онколог объяснил выписку актрисы Анастасии Заворотню из столичной клиники.

По словам специалиста НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Блохина Игоря Долгополова, это говорит о том, что либо Завортнюк выписали на перерыв в лечении, либо прописанное лечение неэффективно.

С раком головного мозга (глиобластомой) долго не живут – максимум два года, отметил врач-онколог. Когда именно Заворотнюк поставили страшный диагноз, на данный момент неизвестно.

"Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением - около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от нее, вы найдете примерный ответ", - рассказал он телеканалу "Звезда".

Напомним, по слухам, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Ее оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья Заворотнюк никак не комментируют слухи о ее здоровье и воздерживаются от общения с представителями прессы.