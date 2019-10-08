Обследования в павильонах "Здоровая Москва" с июня прошли 430 тысяч человек

Пришли даже самые занятые жители столицы

За 124 дня работы в павильонах "Здоровая Москва" прошли обследования 430 тысяч человек.

Накануне они завершили свою работу. Павильоны работали с 3 июня до 6 октября в столичных парках. Все точки были открыты без перерывов и выходных с 8:00 и до 22:00, прием пациентов вели 190 врачей, рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Все 430 тысяч человек прошли профилактический осмотр или диспансеризацию. У примерно 12% выявлены отклонения, их направили на углубленное исследование. Проверить здоровье пришли даже самые занятые москвичи.

"Мы подобрали удобный график работы и разработали такую четкую логистику внутри павильона, что даже самый занятой москвич смог уделить время своему здоровью. Результаты превзошли все ожидания: павильоны привлекли москвичей, которые не ходили в поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста", - сообщил руководитель департамента Алексей Хрипун.