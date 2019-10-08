"Моя муза!" У Фадеева нашли тайную дочь

Он сам подстегнул слухи

51-летний композитор и продюсер Максим Фадеев заинтриговал поклонников. Он выложил в Instagram фото девочки, которая стоит с воздушными шариками на фоне моря.

"С днем рождения, Моя муза!" - написал Фадеев, обращаясь к девочке на снимке. При этом он не уточнил, что это за юная леди и почему она так важна для него.

Четыре недели назад композитор опубликовал в соцсети снимок, по-видимому, той же малышки. "Скоро об этой девочке узнают все!" - заинтриговал Максим Фадеев. Вероятно, прославленный композитор открыл новую звезду на музыкальном небосклоне.

Между тем фанаты Фадеева решили, что он несколько лет скрывал свою дочку от общественности, а теперь решил явить ее миру.

- Как похожа на Макса.

- Светлых и радостных дней Вашей девочке! Пусть будет такой же талантливой, как Вы!

- Какая муза, такие песни!

- А почему же мы не знаем про такую музу нашего кумира? А как зовут и сколько лет, если не секрет. А кто та милая женщина, кто для вас сделала такой подарок?

- Почему-то все так уверены, что это дочь…

Максим Фадеев был женат дважды. Второй его супругой стала бывшая гримерша Наталья. В 1997 году у них родился сын Савва. Фадеев признавался, что когда-то давным-давно они с супругой потеряли дочку. По его словам, это случилось из-за ошибки врачей. В память об этом ребенке продюсер отказался от гонорара за участие в проекте "Голос. Дети". "Может, еще поэтому все участники шоу для меня как родные. Я не могу за общение с ними брать деньги", - объяснил музыкант.