За посещение туалетов на вокзалах перестанут брать деньги

Взимание платы экономически не оправдалось

С 2020 года туалеты на российских железнодорожных вокзалах станут бесплатными для всех.

Поводом к принятию такого решения стали многочисленные жалобы пассажиров на стоимость услуги, пишет РИА Новости.

На 80 вокзалах это нововведение уже ввели в действие, к 1 января 2020 года оно будет распространенно на всех 344 железнодорожных вокзалах крупных городов.

В настоящее время бесплатно туалетными комнатами на вокзалах пользуются пассажиры поездов, которые предъявили билет, а также льготники.

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