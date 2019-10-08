"Наша королева": принарядившейся Орбакайте достались лавры Примадонны

Достойная дочь достойной мамы

48-летняя Кристина Орбакайте восхитила поклонников изящным вечерним нарядом. Одним из первых ей сделал комплимент телеведущий Максим Галкин. "Красотка", - написал он в Instagram.

8 октября дочь Примадонны выложила фото, на котором она позирует в длинном платье и пиджаке нежных тонов. Орбакайте запечатлена в движении: полы ее платья развеваются, волосы немного растрепаны, а губы приоткрыты. Очевидно, что заслуженная артистка России нарядилась перед каким-то торжественным мероприятием.

В качестве подписи к фото звезда выбрала высказывание Михаила Жванецкого: "Наш мир весь наполнен загадкой и тайной, а Жизнь в нем - лишь самый длинный урок. Ничто не поверхностно и не случайно, попробуй лишь только взглянуть между строк".

Пост Орбакайте собрал тысячи отметок "Нравится" за считанные минуты. Многие поклонники заметили, что с годами певица становится все больше похожа на свою легендарную мать. Кто-то даже выразил мнение, что Орбакайте заслуживает статуса Примадонны.

- Кристина - достойная дочь достойной мамы!

- Невероятная красота.

- Ну очень на маму стала похожа.

- Наша королева.

- Мисс загадочность.

- Вы такая изящная куколка.

Напомним, что Орбакайте замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. В 2012 году у них родилась дочь Клавдия. От двух предыдущих браков у артистки остались сын Никита и сын Дени.